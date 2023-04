Das Ortsnamen-Gesetz wird in drei Monaten in Kraft treten, so eine Erklärung des ukrainischen Parlaments in der Nachrichten-App Telegram. Danach haben die lokalen Behörden sechs Monate Zeit, um »den öffentlichen Raum von den Symbolen der russischen Welt zu befreien«. Ein nationales Gremium wird eine Liste von Namen erstellen, die es für fragwürdig hält, und die lokalen Räte in den Städten und Gemeinden müssen diese Namen dann ändern. Wenn sich die gewählten Mitglieder der lokalen Gremien nicht einigen können, ist laut Gesetz der Leiter des jeweiligen Gremiums befugt, den Namen zu ändern.