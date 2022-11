Die Menschen in Cherson feiern ihre Befreiung durch die ukrainische Armee. Am Mittwoch begannen die russischen Truppen ihren Rückzug aus allen Teilen der Region, auch aus der Gebietshauptstadt Cherson. Experten sprechen von einer der größten Niederlagen für die russische Armee in diesem Krieg. Handyvideos in den sozialen Medien zeigen, wie die Einwohner die ukrainischen Soldaten jubelnd in Empfang nehmen.

In einer Videobotschaft richtete sich der ukrainische Präsident wie so oft zu vor an die Bevölkerung der Ukraine.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Heute ist ein historischer Tag. Wir erobern den Süden unseres Landes, wir erobern Cherson zurück. Im Moment nähern sich unsere Verteidiger der Stadt. Es sind noch einige Teile übrig, und wir beginnen mit dem Einmarsch. Spezialeinheiten sind jedoch bereits in der Stadt. Die Menschen in Cherson haben gewartet. Sie haben die Ukraine nie aufgegeben. Die Hoffnung auf die Ukraine ist immer berechtigt - und die Ukraine gewinnt immer wieder zurück.

Auch in Kiew zeigten sich evakuierte Menschen aus Cherson euphorischc

Oksana, Evakuierte aus Cherson

Wir sind einfach glücklich. Wir danken unseren Streitkräften der Ukraine. Wir danken allen! Wir dankbar, dass wir Ukrainer sind. Wir danken, dass wir alle zusammen sind. Wir haben 260 Tage auf diesen Tag gewartet.

Das ukrainische Militär rückte am Freitag in die Region im Süden des Landes ein. Russland erklärte, 30.000 Soldaten aus Cherson von der anderen Seite des Flusses Dnipro abgezogen zu haben, ohne einen einzigen Soldaten verloren zu haben.

Die Ukraine zeichnete jedoch ein chaotischeres Bild des russischen Rückzugs.

So sollen große Mengen an Artilleriemunition und Ausrüstung zurückgelassen worden sein. Einige russische Soldaten seien beim Versuch, den Fluss zu überqueren, ertrunken.

Das ukrainische Militär werde nun beginnen, Cherson und die umliegenden Dörfer sicherzustellen und das Gebiet beispielsweise von Landminen säubern.