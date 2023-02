Silver Spring, Maryland/USA

Oleksander Fedun will zurück an die Front, so schnell es geht. Der Soldat aus Saporischschja verlor beide Beine oberhalb des Knies, als vor seinem Konvoi eine Mine explodierte. Heute trainiert er das Laufen mit Prothesen in einem Reha-Center in den USA.

Oleksander Fedun, Soldat

»Trotz der Verletzung, trotz allem, was ich durchmachen musste, gehe ich zurück in die Armee. Ich gehe zurück, um zu kämpfen. Ich werde Seite an Seite mit meinen Kameraden kämpfen.«

Der 24-Jährige ist einer von fast einem Dutzend Soldaten, die in den Vereinigten Staaten eine Prothese erhalten. Die Finanzierung der medizinischen Versorgung in Silver Springs an der amerikanischen Ostküste übernahmen diverse Wohlfahrtsverbände.

»Sascha«, wie ihn seine Familie nennt, hat in den letzten Monaten gelernt, seine neuen computergesteuerten Knie zu bewegen, und ist nun stabil genug, um nach Hause zurückzukehren.

Lwiw, Ukraine

Andere werden in der Ukraine selbst behandelt: Mehr als 150 ukrainische Soldaten kommen jeden Monat in dieses Reha-Zentrum in Lwiw. Sie alle wurden im Kampf verwundet oder kamen her, nachdem sie aus der Gefangenschaft entlassen wurden.

Wie viele ukrainische Soldaten und Kämpfer im Einsatz verwundet wurden – darüber gibt es keine verlässlichen Zahlen.

Genau so wenig, wie es verlässliche Angaben über die Zahl der Gefallenen gibt. Offiziell sprach die Regierung im Dezember von 10-13.000, die wirklichen Zahlen liegen Schätzungen westlicher Militärexperten zufolge allerdings deutlich höher.Dass es viele sind, zu viele, das machen allein diese Aufnahmen deutlich. Friedhöfe mit Massen von Gräbern gefallener Soldaten wie hier in Charkiw gibt es im ganzen Land. Damit verbunden sind die Schicksale der Hinterbliebenen.

Natalia Honscharenko, Mutter

»Mein Herz schmerzt. Ich kann nicht sprechen. Er war ein Kind aus Gold. Entschuldigen Sie mich bitte.«

Der 27-jährige Jewhenij Honscharenko wurde Ende Mai zum Kriegsgefangenen erklärt; er gehörte zu den Kämpfern, die das Azow-Stahlwerk in Mariupol bis zuletzt verteidigt hatten. Monatelang hatte sich seine Mutter an die Hoffnung geklammert, dass ihr Sohn noch am Leben sein könnte. Bis bei einem Kriegsgefangenenaustausch auch die Überreste einer Leiche in die Ukraine gebracht wurde.

Oleksii Kolovorotnyi, Freund der Familie

»Wir hatten alle gehofft, dass er gefangen genommen wurde. Wir sahen sogar Fotos von gefangenen Männern, die wie er aussahen. Irgendwann bekamen wir die Bestätigung, dass er tatsächlich im Gefängnis war, und wir waren sehr erleichtert. Aber dann kam der Moment, als die Familie DNA-Proben (zum Abgleich) abgab - und sie uns sagten, dass er es war. Ich schlief, als meine Freundin mich aufweckte. Mir fehlten einfach die Worte. Ich setzte mich mit seiner Frau in Verbindung und sagte, sie sollten einen weiteren Test machen. Nach dem zweiten Test war es dann klar.«

Silver Springs, Maryland/USA

Oleksii Moroz legt seine Armprothese an. Auch er gehört zu den Glücklichen, die ihre Kriegsverletzung nicht nur überlebt haben – sondern denen sogar eine Reha in den USA ermöglicht wurde.

Moroz' Brigade war die erste, die bei der Befreiung von Cherson eingesetzt wurde. Sein gepanzerter Mannschaftstransporter war zwei Wochen zuvor getroffen worden – dabei verlor der 29-Jährige einen Teil seines Arms. Seine Verletzung liegt oberhalb des Ellenbogens, die Reha ist einfacher.

Oleksii Moroz, Soldat

»Es hat sich herausgestellt, dass meine Hand in Ordnung ist, ich mache bessere Fortschritte als meine Kameraden. Ich habe vor, nächste Woche wie geplant nach Hause zu fahren.»

Moroz' freut sich auf das Wiedersehen mit seiner Frau und seinem sechsjährigen Sohn. Der Jahrestag des Kriegsbeginns macht ihn nachdenklich.

Oleksii Moroz , Soldat

»Wie soll ich mich schon fühlen? Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, damit die Invasion schneller aufhört. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe gekämpft, als ich noch beide Hände hatte, als noch alles in Ordnung war. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun kann.»

Oleksander, der Soldat mit den beiden Beinprothesen, bereitet sich auf die Heimfahrt vor: Er will am 25. Zurück in die Ukraine reisen. An Putin hat er zum Jahrestag eine kurze Botschaft:

Oleksander Fedun, Soldat

»Warte ab. Wir werden dich kriegen.«