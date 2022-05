In der Nacht zu Dienstag verlassen Busse das eingekesselte Asowstal-Stahlwerk in Mariupol. Nach wochenlangem Ausharren sind laut ukrainischem Generalstab nun 264 teils schwerverletzte ukrainische Soldaten evakuiert worden. In den Katakomben des Industriekomplexes harren weitere Soldaten aus, wie viele, ist unklar. Auch sie sollen gerettet werden. Das ukrainische Militär erklärte, sie hätten ihren Kampfauftrag erfüllt und nun den Befehl erhalten, Leben zu retten.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Wir hoffen, dass wir das Leben unserer Leute retten können, es gibt Schwerverletzte unter ihnen. Sie werden versorgt. Die Ukraine braucht ukrainische Helden am Leben. Das ist unser Grundsatz.«

Die Soldaten wurden in Gebiete transportiert, die von Russland oder pro-russischen Separatisten kontrolliert werden – 53 Verwundete kamen in ein Krankenhaus in der Stadt Novoazowsk, etwa 32 Kilometer östlich von Mariupol. Weitere 211 Personen wurden nach Oleniwka in der Region Donezk gebracht. Geplant ist, dass die Evakuierten durch einen Gefangenenaustausch freikommen. Die Regierung in Moskau hatte die Rettung von Soldaten aus dem Stahlwerk wochenlang abgelehnt, da die Ukraine darauf bestanden hatte, die Verletzten auf ukrainisches Gebiet oder ein Drittland zu überstellen. Das Stahlwerk ist die letzte ukrainische Bastion in der strategisch wichtigen Stadt Mariupol. Die ukrainischen Truppen haben dort nach eigenen Angaben 82 Tage lang in Bunkern und Tunneln teils verletzt und unter widrigsten Bedingungen ausgeharrt, zuletzt sollen sie nur ein Glas Wasser am Tag erhalten haben.