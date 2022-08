Laut ukrainischen Angaben werden bei den Angriffen auf Mykolajiw fast ausschließlich zivile Objekte getroffen. Zuletzt hatte sich die Lage offenbar verschärft. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in einer Videobotschaft in der Nacht zu Montag von einem der »brutalsten Bombenangriffe auf Mykolajiw und die Region« und kündigte eine Reaktion seiner Armee an.