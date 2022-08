Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die angekündigte Gegenoffensive im Süden des Landes gestartet. Das zuständige Militärkommando Süd teilte mit, die Offensive gehe in verschiedene Richtungen inklusive der Region um die Großstadt Cherson. Die Zivilbevölkerung wurde aufgerufen, die umkämpften Gebiete zu verlassen. Seit zwei Monaten wird erwartet, dass die Ukraine die im Süden von Russland besetzten Gebiete angreift. Die russischen Streitkräfte haben in jüngster Zeit an den Frontlinien im Osten und Süden kaum Fortschritte erzielt.