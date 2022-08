Eine Militärparade mit russischen Panzern mitten in Kiew, solche Szenen dürfte sich Kreml-Machthaber Wladimir Putin durchaus vorgestellt haben, als seine Truppen in die Ukraine einmarschierten.

Tatsächlich steht nun, ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, eine russische Panzerkolonne in Kiew. Aber: Die Hauptstadt ist weitgehend intakt und bei dem Kriegsgerät handelt es sich um zerstörte Fahrzeuge von Putins Invasionsarmee, präsentiert von der Ukraine:

Anatolii Demchuk:

»Wir beweisen der Welt, dass wir nicht nur Glauben haben. Wir können dafür auch kämpfen. Das ist am wichtigsten und das hier ist das Ergebnis dieses Kampfes.«

Danylo, Einwohner von Kiew:

»Die Jungs halten stand, das ist gut. Ich glaube, dass wir gewinnen werden. Dieses Blutvergießen ist sehr traurig, aber wir halten stand, das ist gut.«

Auffällig: Viele nutzten die Parade für einen Familienausflug. Eltern nahmen ihre Kinder mit, zeigten ihnen die zerstörten Panzer.

Mykola, Einwohner von Kiew:

»Sie müssen ihre Geschichte kennen. Diese Geschichte wird gerade geschrieben. Das ist ihr Zeitalter. Das ist es, was sie ihren Kindern erzählen werden. Ich möchte nicht, dass sie etwas nicht wissen. Ich möchte, dass sie den Horror des Kriegs sehen.«

Öffentliche Feierlichkeiten sollen aktuell eigentlich nicht stattfinden, zu groß ist die Sorge vor russischen Angriffen, auch mit Blick auf Mittwoch: Dann steht der ukrainische Unabhängigkeitstag an. 1991 wurde die Ukraine nach dem Fall der Sowjetunion ein eigenständiges Land.

Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor dem Feiertag nun vor verstärkten Angriffen der russischen Seite. Und auch die USA gehen von einer weiteren Eskalation aus. Laut der amerikanischen Botschaft in Kiew habe das US-Außenministerium Informationen, wonach Russland seine Anstrengungen verstärken wolle, in den nächsten Tagen zivile Ziele und Regierungseinrichtungen anzugreifen. Öffentliche Zusammenkünfte wurden in Kiew deshalb zum Unabhängigkeitstag untersagt.

Aber den kurzen Moment des Triumphes ließen sich viele Ukrainerinnen und Ukrainer rund um die morbide Militärparade trotzdem erst mal nicht nehmen.