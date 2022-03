Nicht-Weiße Ukraine-Flüchtlinge Die Zweiklassengesellschaft am Grenzübergang nach Polen

Sie kamen aus dem Kongo oder aus Algerien, lebten in der Ukraine – nun müssen auch sie fliehen: Am Grenzübergang nach Polen müssen sie sich in eine Extraschlange stellen und tagelang warten. Teilweise schlafen sie im Freien.

und Johanna Maria Fritz (Fotos) Aus Sheyni (Ukraine) berichten Christoph Reuter