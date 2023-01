Seit Wochen machen Wagner und Prigoschin mit einem Abnutzungskampf in der Ostukraine auf sich aufmerksam. Laut dem britischen Verteidigungsministerium kämpften bis zu 50.000 Wagner-Söldner in dem Krieg.

Die Tragik hinter der Söldnergruppe Wagner

Wiederholt wurde der Wagner-Führung in den vergangenen Wochen vorgeworfen, sinnlos viele Männer in die Schlacht zu werfen und schwere Verluste in Kauf zu nehmen.

Im Dezember habe seine Familie laut BBC über einen Freund die Mitteilung über Tarimos Tod bekommen. Das letzte Mal sei sie mit ihm im Oktober in Kontakt gewesen, da sei er bereits von Wagner rekrutiert worden.