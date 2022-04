Meine Eltern sind in Kiew geblieben. Sie meinten, ich solle die Verbindung erst einmal überprüfen und schauen, ob ein derartiges Unternehmen auch für sie möglich wäre. Ich prüfte den Weg also zusammen mit meiner Cousine und ihrer Freundin, die auf eine Gelegenheit gewartet hatte, um in Gesellschaft wegzufahren.

Inzwischen kann man für den Zug auch Tickets kaufen. Jeder hat ein echtes kleines Bett und niemand schläft mehr auf dem Boden zwischen Taschen und Koffern. Es fahren nicht mehr allzu viele Menschen in diese Richtung und am Kiewer Bahnhof herrscht auch keine Panik mehr. Die Bahnsteige waren leerer als vor einer Woche.

Der Tag verging in beschleunigtem Tempo. Ich habe Kiew verlassen und verreise zum ersten Mal seit Beginn des Kriegs. Im Eisenbahnwaggon hörte ich Russisch und Ukrainisch. Es ist ein Zug, der direkt von Kiew nach Warschau geht und seit genau einem Monat existiert. Am 5. März entstand diese Verbindung als Gratisfahrt zur Evakuierung von Schutzsuchenden. Die Plätze waren kostenlos, die Menschen schliefen nicht nur in den kleinen Liegeabteilen, die mit drei engen Betten versehen sind, sondern auch auf dem Boden, im Korridor.

Yevgenia Belorusets , Jahrgang 1980, ist Mitbegründerin der Zeitschrift für Literatur und Kunst »Prostory« und Mitglied der Kuratorengruppe Hudrada. Mit ihrer ukrainischen Heimat hat sie sich in mehreren Langzeitprojekten beschäftigt, von 2014 bis 2017 interviewte sie Bewohnerinnen und Bewohner in der Konfliktregion Donbass. Aus den Begegnungen ist das Buch »Glückliche Fälle« (Matthes & Seitz 2019) entstanden. Sie lebt in Kiew und Berlin, und schreibt für den SPIEGEL seit Ende Februar aus der ukrainischen Hauptstadt.

Irgendwann auf dem Weg zwang ich mich, aus dem verstaubten Wagenfenster die Landschaft zu fotografieren, um nicht zu vergessen, was ich in diesem Moment erlebe. Vergebens. Die Erlebnisse und Erinnerungen scheinen nicht aufzuhalten zu sein. Die App auf meinem Mobiltelefon, die über den Luftalarm in Kiew berichtet, ging mehrmals in der Nacht an. Wie sehr viele Ukrainer, die verreist sind, wollte ich die Warnungen nicht ausschalten.

Zum Schreiben kam ich fast nicht, weil ich mit meinen Abteil-Nachbarinnen die Zeit verbringen wollte. Einschlafen konnte ich auch nicht, weil ich den leisen, fremden Stimmen im Waggon zuhörte, die sich etwas erzählten. Diese Erzählung verband die Wegreisenden mit den Orten, die sie mit jeder Minute mehr und mehr hinter sich ließen, wie ein Faden, der sich dehnte, aber nicht abzureißen schien.

»Warum so viele Sachen – ein Riesenkoffer und vier große, geräumige Tüten nur für dich allein?«, fragte eine Frau ihre Nachbarin.

»Oh! Ich wollte so vieles mitnehmen, meine ganze Wohnung«, antwortete diese, »Jetzt kann ich diesen Koffer kaum mehr heben. Leider habe ich zwei meiner Lieblingsbecher in Kiew zurückgelassen! Dafür habe ich aber meinen Strohhut mit der roten Schleife dabei und die roten Samtschuhe, die man sowohl zur Arbeit wie auch ins Theater tragen kann.«

Ausharren im Höhlenkloster

Dabei hatte die junge Frau, die Dascha hieß und mit einer verträumten Stimme sprach, offenbar gerade keine Arbeit und auch keine Pläne, bald ins Theater zu gehen. Auf Russisch und Ukrainisch nennt man die Gegend, die Dascha verlassen hat, »das Theater der Kriegshandlungen«, auf Deutsch Kriegsschauplatz. Zu so einem Theater trägt man selten rote Samtschuhe. Dascha wohnte am Rand von Kiew, in der 20. Etage eines Wohnblocks. In den ersten Wochen des Kriegs übernachtete sie zusammen mit ihren zwei Katzen in der Badewanne, weil sie nur da irgendwann in der Nacht einschlafen konnte.

Eine Freundin rief an und lud Dascha ein, zusammen mit ihr in ein Zimmer in einem Pilgerhotel in Kiew-Pechersk Lavra einzuziehen, einem bekannten Höhlenkloster. Die Familie dieser Freundin wohnte in einer malerischen Gegend nahe Chernihiv. In den vergangenen Wochen lebte die Familie mit zwei noch vor dem Krieg eingereisten kleinen Kindern unter russischer Besatzung. Es gab kein Wasser mehr in der Gegend, keine Elektrizität und die Lebensmittelvorräte gingen allmählich zu Ende. Alle drei bis vier Tage gingen die Mitglieder der Familie zu ihren Nachbarn, um ihre Handys an einem Generator aufzuladen. Dann meldeten sie sich kurz telefonisch bei ihrer Tochter und tauchten wieder für einige Tage ab.