Es könnte ein Etappensieg sein, vielleicht sogar eine neue Phase im Krieg einleiten: Im Norden und Nordosten der Großstadt Charkiw hat die ukrainische Armee acht kleine Orte zurückerobert, darunter Tscherkassy Tyschky, Rusky Tyschky und Bayrak. Auch das Dorf Rubischne wurde befreit, die Bewohner zeigen sich erleichtert, dass die russischen Truppen fort sind.

Halyna Kitsenko, Dorfbewohnerin: »Es war ein schlechtes Leben, kein Essen, kein Strom, wir waren einfach abgeschnitten.«

Vielerorts sind Spuren gescheiterter Fluchtversuche zu sehen.

Roman Hryschchenko, Armee-Kommandant: »Es war schrecklich. Unsere friedlichen Landsleute wollten mit ihren Kindern von hier fliehen. Doch sie sind in Maschinengewehrfeuer geraten, ein Auto wurde von einem Panzer getroffen, von welcher Art ist schwer zu sagen. Traurigerweise waren wohl Kinder unter den vielen Opfern.«

Die Erfolge der ukrainischen Armee hängen möglicherweise mit den Waffenlieferungen aus dem Ausland zusammen. Diese von der ukrainischen Armee am Dienstag veröffentlichte Aufnahme soll die Zerstörung eines russischen Panzers modernster Bauart zeigen - durch, so heißt es, eine schwedische Panzerabwehrwaffe. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte in seiner täglichen Videobotschaft den Mut der ukrainischen Truppen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: »Die Besatzer werden Schritt für Schritt aus Charkiw zurückgedrängt. Ich bin all unseren Verteidigern dankbar. Sie halten Stand und zeigen wahrlich übermenschliche Kräfte dabei, die Angreifer zu vertreiben – einst die zweitstärkste Armee der Welt.«

Anders sieht die Lage im Südosten aus: Hier rücken die russischen Truppen Stück für Stück vor. Laut ukrainischer Behörden gibt es Angriffe auf Privathäuser, landwirtschaftliche Einrichtungen und die Stromversorgung. Im Krankenhaus in Bakmut bei Donezk treffen Verwundete und Traumatisierte von der wenige Kilometer entfernten Front ein.

Elena Bulakthina, Sanitäterin aus Kanada: »Einige Menschen weinen und fragen mich: Warum bin ich am Leben? Ich bin 89 Jahre alt, all meine Nachbarn sind tot, und sie waren jung. Was kann ich da sagen? Ich habe mit vielen gesprochen, einige sind aus dem Donbass vor dem Krieg geflohen. Doch der Krieg hat sie gefunden.«

Ein Ende von Krieg und Leid ist nicht in Sicht: Die US-Geheimdienste gehen davon aus, dass sich Russland auf einen langen Konflikt einstellt – auch ein russischer Sieg im Donbass würde möglicherweise nicht das Ende des Krieges bedeuten, hieß es.