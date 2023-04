Eine der Hauptfiguren in diesem Streit ist der Abt Pawel Lebed, der von seinen vielen Feinden »Pascha Mercedes« genannt wird, aufgrund seiner Vorliebe für Luxuslimousinen. Pawel steht für die Einmischung der Kirche in die Politik, ihr Eintreten für den prorussischen Präsidenten Viktor Janukowytsch und gegen den Euro-Maidan. Er hat Verkehrspolizisten und Journalistinnen angepöbelt, die Covid-Pandemie geleugnet und behauptet, die Amerikaner hätten in der Ukraine eigens gezüchtete giftige Mücken freigelassen. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ihn im Dezember auf eine Sanktionsliste gesetzt, diese Maßnahme ist in der Ukraine auch gegen eigene Bürger möglich.