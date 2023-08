Unabhängigkeitstag in Zeiten des Krieges. Zum 32. Mal begeht die Ukraine ihren Nationalfeiertag – und zum zweiten Mal seit Beginn des russischen Angriffs im Februar vergangenen Jahres.

In Kiew waren am Donnerstag eroberte und zerstörte russische Panzer ausgestellt. Und natürlich ging es gerade an diesem Tag nur um den Krieg.

Svitlana, ukrainische Krankenschwester aus den USA:

»Alle Ukrainer warten auf den Sieg. Und die Chreschtschatyk-Straße steht für diesen Sieg, genauso wie der Unabhängigkeitsplatz. So viele Menschen sind gestorben, getötet worden. Ich wollte mit allen hier sein und spüren, dass die Ukraine immer noch lebt, dass die Menschen immer noch die Hoffnung in ihren Herzen tragen. Und es ist großartig zu sehen. Sie (die Russen) wollten Kiew innerhalb von drei Tagen einnehmen, und jetzt stehen ihre Panzer hier. Wir wissen, dass sie alle tot umfallen werden. Jetzt wissen sie, dass sie niemals das erreichen werden, was sie der Ukraine antun wollten.«

Liudmila, Einwohnerin von Kiew:

»Die Ukraine ist das Tor zu Europa. Wir verteidigen Europa vor den Eindringlingen, den Besatzern. Wenn wir aufgeben, werden andere Länder leiden. Sie (die Russen) werden nicht aufhören, das ist sicher.«

Oleksandr, Einwohner von Kiew:

»Wir haben gelernt, die einfachen Momente wertzuschätzen. Mein Stolz auf dieses Land und seine Menschen ist größer geworden. Ich bin stolz auf die Männer und Frauen, die uns verteidigen und an diesem Krieg teilnehmen. Stolz auf die Menschen, die wissen, wie man sich zusammentut und zurückschlägt, denn das alles ist anstrengend. Aber wir müssen unsere Dynamik bewahren und diese Situation zu ihrem logischen Ende bringen.«

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gedachte in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag derer, die für ihr Land gestorben sind – in diesem sowie in vergangenen Kriegen.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Liebe Gäste, ich bitte Sie, einen Moment der Stille abzuhalten, zu Ehren der ukrainischen Helden, die zu verschiedenen Zeiten für Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine gekämpft und ihr Leben für das Land gegeben haben.«

Selenskyj äußerte sich auch zu der Nachricht dieser Woche. In der Nähe von Moskau war am Mittwoch ein Privatjet abgestürzt.Dabei kam mutmaßlich Jewgenij Prigoschin ums Leben, der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, die an der Seite von Putins Armee lange Zeit eine wichtige Rolle im Ukrainekrieg gespielt hatte.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Wir hatten nichts damit zu tun. Jeder weiß, wer etwas damit zu tun hatte.«

Damit war wohl Russlands Präsident Wladimir Putin gemeint.

Schon am Vorabend des Unabhängigkeitstags, kurz nach dem Flugzeugabsturz sprachen Passantinnen und Passanten in Kiew über Prigoschins mutmaßlichen Tod. Die Meinungen waren gemischt.

Polina Kasachkova, Rentnerin:

»Diese Nachricht löst nur Fröhlichkeit aus. Ich möchte mehr solche Nachrichten, das würde die Lage für die Ukraine stark erleichtern.«

Hannadii, Soldat aus Mariupol:

»Ich glaube, er hat seinen eigenen Tod vorgetäuscht, damit er fliehen kann, sodass niemand weiß, wo er sich versteckt.

Bohdan, Einwohner von Kiew:

»Es ist nicht das erste Mal, dass sie ihre eigenen Angestellten und Einwohner töten. Das ist also nichts Außergewöhnliches.«

Der Krieg aber geht weiter, der Ausgang bleibt ungewiss. Vielleicht kann die Ukraine im kommenden Jahr ihre Unabhängigkeit feiern, ohne dass ihre Soldaten darum kämpfen müssen. Das zumindest ist die Hoffnung vieler Ukrainerinnen und Ukrainer.