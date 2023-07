Gefangenenaustausch mit Russland Sie küssen ukrainischen Boden

Diese ukrainischen Kämpfer haben einen Grund zum Feiern: Am 6. Juli waren sie Teil eines Gefangenenaustausches mit Russland, in dem die beiden Kriegsparteien jeweils 45 Soldaten der Gegenseite übergeben haben sollen. Videos der ukrainischen Präsidialverwaltung zeigen, wie die Männer ukrainischen Boden küssen. Auch das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen von freigelassenen Soldaten in der russischen Stadt Belgorod.

Russland und die Ukraine haben im Laufe des 17-monatigen Krieges immer wieder Gruppen von Gefangenen ausgetauscht. Laut ukrainischen Angaben sollen bis jetzt 2576 Soldaten aus russischer Haft befreit worden sein.

Derweil geht die Gegenoffensive der Ukraine weiter. Drohnenbilder des ukrainischen Militärs sollen zeigen, wie Artillerie- und Mörsereinschläge russische Einheiten in der Nähe von Bachmut zerstört haben. Auch um die Stadt Saporischschja kommt die Gegenoffensive offenbar voran. In den vergangenen Tagen hatte die Ukraine immer wieder Alarm geschlagen wegen einer möglichen Zerstörung des von Russland besetzten Atomkraftwerks. Jetzt gibt der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, zumindest leichte Entwarnung.

Kyrylo Budanow, Ukrainischer Militärgeheimdienst

»Die Bedrohung nimmt ab.«

Reporter

»Warum?«

Kyrylo Budanow, Ukrainischer Militärgeheimdienst

»Leider kann ich Ihnen nicht sagen, was in letzter Zeit passiert ist, aber Tatsache ist, dass die Bedrohung abnimmt.«

Reporter

»Was bedeutet das?«

Kyrylo Budanow, Ukrainischer Militärgeheimdienst

»Das bedeutet, dass wir zumindest alle zusammen mit gemeinsamen Anstrengungen eine technogene Katastrophe irgendwie aufgeschoben haben.«

Reporter

»Wurde die Bedrohung beseitigt?«

Kyrylo Budanow, Ukrainischer Militärgeheimdienst

»Es wurde noch nicht beseitigt. Solange der Bahnhof besetzt ist, kann das jederzeit wieder passieren, wenn sie wollen.«

Der Nervenkrieg um das von Russland besetzte Atomkraftwerk bei Saporischschja ist also noch nicht vorüber. Immerhin berichten Mitarbeiter der Internationalen Atomenergiebehörde, dass sie Fortschritte bei der Inspektion des Kraftwerks machen. Noch immer hätten die Inspekteure allerdings keinen Zugang zu den Dächern erhalten, wo die Ukraine Sprengkörper der Russen vermutet. Man sei aber zuversichtlich, die Genehmigung demnächst zu erhalten, so die IAEA.