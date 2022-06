Große Fluchtbewegungen, die Unterbringung in beengten Unterkünften und die Unterbrechung der medizinischen Versorgung begünstigten demnach die Verbreitung von Infektionskrankheiten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt dem Zeitungsbericht zufolge, dass 2020 in der Ukraine rund 32.000 Menschen mit Tuberkulose lebten. Die Ukraine ist eines der 30 Länder weltweit, das am stärksten von sogenannter multiresistenter Tuberkulose betroffen ist. Das bedeutet, dass gängige Tuberkulose-Medikamente nicht mehr anschlagen. Zudem ist die Ukraine nach Russland das am zweitstärksten von HIV betroffene Land in der WHO-Region Osteuropa/Zentralasien.

Sands zeigte sich sehr besorgt über die Gesundheitsversorgung in der Ukraine. »Mehr als 150 Gesundheitseinrichtungen wurden beschädigt oder zerstört, medizinisches Personal und Patienten wurden vertrieben, verletzt oder getötet«, sagte er. Viele Menschen hätten keinen Zugang zu medizinischer Versorgung mehr, Präventions- und Behandlungsprogramme seien unterbrochen. »Für Tuberkulose-Patienten und Menschen, die mit HIV leben, ist diese Situation besonders lebensbedrohlich, denn sie sind auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen«, so Sands.

Großbritannien will der Ukraine Raketenwerfer liefern

9.15 Uhr: Großbritannien will das ukrainische Militär mit Raketenwerfern unterstützen, die Ziele bis zu 80 Kilometer entfernt erreichen können. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace erklärte am Montag in einer Mitteilung, die hochleistungsfähigen M270-Raketenwerfer würden es den ukrainischen Streitkräften ermöglichen, sich besser gegen »den brutalen Einsatz von Langstreckenraketen gegen ukrainische Städte« zu verteidigen. Ukrainische Soldaten sollten in Grossbritannien für den Einsatz der neuen Waffensysteme ausgebildet werden.

Russische Truppen rücken auf Slowiansk vor

7.55 Uhr: Die russischen Truppen rücken nach britischen Angaben auf die Stadt Slowiansk in der Region Donezk vor. Zudem gingen die schweren Kämpfe in Sjewjerodonezk in der Nachbarregion Luhansk weiter, teilt das Verteidigungsministerium per Twitter aus dem aktualisierten Geheimdienstbericht mit. Bei dem russischen Raketenangriff auf Kiew am Sonntagmorgen sei Infrastruktur der Eisenbahn getroffen worden. Nach russischen Angaben wurden dabei unter anderem Panzer zerstört.

Hacker greifen Website von russischem Ministerium an

4.55 Uhr: Hacker haben offenbar die Internetseite des russischen Ministeriums für Bau-, Wohnungs- und Versorgungswesen angegriffen. Eine Internetsuche nach der Seite führt zu einem Schild mit der Aufschrift »Ruhm der Ukraine« in ukrainischer Sprache. Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA zitierte am späten Sonntagabend einen Vertreter des Ministeriums mit den Worten, die Website sei nicht erreichbar, aber die persönlichen Daten der Nutzer seien geschützt. RIA meldete zudem, andere Medien hätten berichtet, die Hacker hätten ein Lösegeld gefordert, um die Veröffentlichung der Nutzerdaten zu verhindern. Reuters konnte dies nicht nachprüfen.