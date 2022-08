Der Frachter unter der Flagge Sierra Leones werde nicht in einen Hafen einlaufen, sondern vor der Küste Istanbuls ankern, hieß es. Nach der Inspektion in Istanbul soll das Schiff weiter in den Libanon fahren. Es ist das erste Schiff mit einer Getreideladung, das seit dem russischen Angriffskrieg den Hafen in Odessa verlassen konnte.