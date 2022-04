Nach dem Schock über den Massenmord an Dutzenden Zivilisten im ukrainischen Butscha gerät die Frage nach der Verantwortlichkeit für die Gräueltaten in den Mittelpunkt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurden zahlreiche Taten von russischen Kämpfern begangen.

Das ukrainische Verteidigungsministerium versucht das nun mit einer Liste zu untermauern, auf der Namen, Dienstränge und Geburtsdaten Hunderter russischer Soldaten einsehbar sind. Sie sollen sich direkt an Kriegsverbrechen gegen die Menschen in der Ukraine und Butscha beteiligt haben.

Putins Sprachrohr: Wie ein Kremlpropagandist den russischen Angriffskrieg in der Ukraine rechtfertigt

Putins Sprachrohr: Wie ein Kremlpropagandist den russischen Angriffskrieg in der Ukraine rechtfertigt

Putins Sprachrohr: Wie ein Kremlpropagandist den russischen Angriffskrieg in der Ukraine rechtfertigt Von Christian Neef

Putins Sprachrohr: Wie ein Kremlpropagandist den russischen Angriffskrieg in der Ukraine rechtfertigt Von Christian Neef

Reportage aus Butscha: Am Tatort der Kriegsverbrechen

Reportage aus Butscha: Am Tatort der Kriegsverbrechen

Reportage aus Butscha: Am Tatort der Kriegsverbrechen Aus Butscha berichten Christian Esch und Thore Schröder mit Fotos von Johanna-Maria Fritz und Emile Ducke

Reportage aus Butscha: Am Tatort der Kriegsverbrechen Aus Butscha berichten Christian Esch und Thore Schröder mit Fotos von Johanna-Maria Fritz und Emile Ducke

Laut der »New York Times « lassen sich einzelne Tötungen in Butscha bereits russischen Truppen zuordnen. Ein Video, das die Zeitung ausgewertet und verifiziert hat, zeigt demnach, wie ein Zivilist von einem bewaffneten russischen Fahrzeug mit schwerer Munition beschossen wird. Die Leiche des Mannes wurde inzwischen am Ort des Vorfalls gefunden.