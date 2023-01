Die Nato hat im Verlauf des Krieges stets betont, nicht in den Konflikt hineingezogen wollen zu werden. Sorge, dass seine Äußerung in Nato-Staaten daher kontrovers aufgenommen werden, zeigte Resnikow nicht: »Es ist eine Tatsache«, verteidigte er seine Worte über die De-facto-Mitgliedschaft. »Ich bin sicher, dass wir in naher Zukunft de jure Mitglied der Nato werden«, fügte er an.