Diese Bilder sollen einen abstürzenden russischen Kampfjet über der Ukraine zeigen. Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte wurde das Kampfflugzeug von einer Rakete getroffen. In sozialen Netzwerken wurden Videoaufnahmen des Absturzes aus verschiedenen Blickwinkeln veröffentlicht – was darauf schließen lässt, dass die Aufnahmen echt sind. Der Kampfjet soll am Dienstag gegen 20 Uhr Ortszeit abgestürzt sein, östlich der südukrainischen Stadt Cherson. Unterdessen stehen zahlreiche Städte in der Ostukraine nach wie vor unter Beschuss der russischen Armee. So etwa Kramatorsk, nördlich von Donezk. Hier schlugen Raketen in einen Wohnblock ein, ein Mensch soll dabei ums Leben gekommen sein. Die Frau beklagt einen schwer verletzten Schwiegersohn.

Valentina, Bewohnerin, 70 Jahre

»Es ist alles explodiert, Gott weiß wo. Er stand neben dem Auto, er wollte wohl meine Tochter abholen, die auf dem Markt Dinge verkauft hat. Vielleicht kam er auch gerade vom Einkaufen zurück, es waren Einkäufe in seinem Auto. Oder er wollte gerade nach Hause kommen.«

Reporterin:

»Wurde er verletzt?«

Valentina, Bewohnerin, 70 Jahre

»Ja, er wurde am Kopf getroffen. Sie sagen, er sei bewusstlos, in kritischem Zustand. Meine Tochter sagt, die Ärzte denken es sehe schlecht aus.«

Fünf weitere Zivilisten wurden bei dem Angriff verletzt.

Kyrill, Polizist, 20 Jahre

»Die russische Luftwaffe hat das Zentrum von Kramatorsk überfallen. Bisher haben wir festgestellt, dass sieben mehrstöckige Gebäude beschädigt wurden. Fenster sind zerbrochen, einige Wohnungen fingen Feuer.«

Insbesondere die Älteren wollen ihre Wohnungen noch nicht einmal verlassen, wenn sie verwüstet sind.

Zinaida Klimova, Bewohnerin, 85 Jahre

»Ich gehe nirgendwohin. Ich gehe nicht ins Krankenhaus.«

Polizist:

»Wir bringen Sie ins Krankenhaus.«

Zinaida Klimova, Bewohnerin, 85 Jahre

»Nein, ich warte hier auf meinen Sohn.«

Während im Osten der Ukraine auch immer wieder Getreidefelder nach Raketeneinschlägen in Flammen stehen, kommt die russische Armee laut britischen Geheimdienstinformationen bei ihrer Offensive im Donbass nur langsam voran. Es gebe minimale Geländegewinne, da die ukrainischen Streitkräfte Widerstand leisteten.