Feuergefecht auf einem Gelände in Mariupol: Dieses am Donnerstag vom ukrainischen Asow-Regiment veröffentlichte Video soll Kämpfe gegen die russischen Angreifer zeigen. Die Agentur Reuters hat den Ort der Aufnahme über Satellitenbilder verifiziert.

Die ukrainische Führung setzt derweil ihre Bemühungen um Rettung der Soldaten im abgeriegelten Asow-Stahlwerk weiter fort. Sie sollen in mehreren Etappen evakuiert werden, zunächst die schwerverletzten. Zehntausende Menschen seien nach ukrainischen Angaben in Mariupol seit Kriegsbeginn getötet worden.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj kritisierte in seiner Videobotschaft die russischen Angriffe auf Schulen und Kliniken. Und er zeigte sich weiter kämpferisch:

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: »Russlands strategische Niederlage ist für jeden offensichtlich, sogar für jene, die noch mit ihnen kommunizieren. Russland hat bisher nur nicht den Mut, es zuzugeben. Sie sind Feiglinge. Sie versuchen, die Wahrheit hinter Raketen-, Luft- und Artillerieangriffen zu verbergen. Unsere Aufgabe ist es also zu kämpfen, bis wir unsere Ziele in diesem Krieg erreicht haben. Um unser Land und unser Volk zu befreien und unsere Sicherheit zu gewährleisten.«

Das scheint noch ein langer Weg. Diese von der ukrainischen Armee veröffentlichte Aufnahmen sollen zerstörte russische Panzer und eine kaputte Brücke am Siverskyi Donets Fluss in der Ostukraine zeigen. In der Hafenstadt Odessa wächst nach russischen Raketenangriffen die Angst: Zahlreiche Einwohner warteten hier auf die Möglichkeit der Flucht, um den Attacken zu entkommen.