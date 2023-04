Bilder veröffentlicht vom Kreml: Ein Video zeigt einen Hubschrauber, mit dem Wladimir Putin in die besetzten ukrainischen Gebiete gereist sein soll. Angeblich hat der russische Präsident mehrere militärische Hauptquartiere im Osten der Ukraine besucht.

In Luhansk traf der russische Präsident demnach im Hauptquartier der Nationalgarde ranghohe Militärs. Bilder, die suggerieren sollen, Putin habe alles bestens im Griff.

Aufnahmen von Putin in der Ukraine sind rar: Zuletzt soll er vor rund einem Monat die von Russland besetzte Stadt Mariupol aufgesucht haben. Dabei gab es Spekulationen, nicht Putin selbst, sondern ein Doppelgänger habe sich dort filmen lassen. Der Kremlchef gilt als äußerst vorsichtig und ist dafür bekannt, selbst in seinem Regierungsgebäude kaum jemanden an sich heranzulassen.

Derweil gehen die Militärübungen im Pazifik, auch mit Atom-U-Booten, weiter. Überraschend hatte Russland die Pazifikflotte am Wochenende bei einer unangekündigten Überprüfung in höchste Alarm- und Gefechtsbereitschaft versetzt. Hauptziel des Manövers sei es, von See kommende Angriffe abzuwehren – so die Verlautbarung des Kremls.

Auf ukrainischem Territorium nahm Putin angeblich in Cherson an einer Kommandositzung teil. Kommandeure der Luftlandetruppen sowie hochrangige Offiziere hätten ihn über die Lage in den Regionen Cherson und Saporischschja informiert. Wann die Aufnahmen von Putin im Kriegsgebiet gemacht worden sein sollen, ist nicht bekannt.