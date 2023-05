Jewgeni Prigoschin, Wagner-Chef

»Guten Tag.«

Gefangene Ukrainer

»Guten Tag.«

Wagner-Chef Prigoschin lässt ukrainische Kriegsgefangene zum Appell antreten, kurz bevor sie zu einem Austausch weitertransportiert werden.

Jewgeni Prigoschin, Wagner-Chef

»Lassen Sie uns weitermachen.«

Am Mittwoch übergab Russland 106 ukrainische Militärangehörige an einem geheim gehaltenen Ort nahe der Grenze. Viele von ihnen seien während des Kampfes um die Stadt Bachmut gefangen genommen worden, galten bislang als vermisst, darunter acht Offiziere. Selenskyj machte am Mittwochabend keine Angaben dazu, wie viele Russen bei dem Austausch übergeben worden seien.

Wolodymir Selenskyj, Präsident Ukraine

»Jeder, der an diesem Austausch beteiligt war: gut gemacht!«

In seiner täglichen Videoansprache forderte er aber dazu auf, mehr Militärangehörige gefangenzunehmen.

Wolodymir Selenskyj, Präsident Ukraine

»Jeder an der Front sollte dies wissen: Je mehr Russen wir gefangen nehmen, desto mehr unserer Leute werden zurückkehren.«

Unterdessen herrscht weiter Unklarheit über die Lage in Bachmut. Russland verkündete, die Stadt sei vollständig eingenommen. Die Ukraine ließ dagegen verlauten, man habe noch Kräfte vor Ort.