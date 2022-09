Die Separatistenführungen in den umkämpften Regionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine haben ein umstrittenes Referendum für einen Beitritt zu Russland angesetzt. Die Abstimmung werde vom 23. bis 27. September abgehalten, sagte der Chef des Separatistenparlaments in Luhansk, Denis Miroschnitschenko, am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Auch die Besatzungsverwaltung in der Region Cherson in der Südukraine kündigte eine zeitgleiche Abstimmung für die von Russland kontrollierten Gebiete an, ebenso wie jene im besetzten Teil der südukrainischen Region Saporischschja.