Vor kurzem lag er noch am Strand in Thailand. Jetzt hilft er den Menschen an der Frontlinie des Ukrainekriegs. Nils Thal, Feuerwehrmann aus Nürnberg, unterstützt freiwillig die ukrainischen Brandbekämpfer in Charkiw.

Nils Thal, Feuerwehrmann

»Ich hatte ein schlechtes Gewissen, in Thailand am Strand zu liegen, während so etwas passierte. Deshalb beschloss ich, hierher zu kommen, um direkt an der Basis zu helfen.«

Sein Sabbatjahr, das er von seinem Job bei der Berufsfeuerwehr in Deutschland genommen hat, verbringt er nun damit, gemeinsam mit seinen ukrainischen Kollegen Häuser zu löschen, die von Putins Truppen angegriffen wurden.

»Am Anfang hat mein Vater gesagt: »Mach das nicht«. Bleib einfach in Polen oder fahr einen LKW oder sonst was. Mach was du willst, aber mach es hier in Europa, kümmere dich zum Beispiel um die Flüchtlinge. Für mich war es so... viele Leute tu n das und ich habe versucht, mit NGOs in Kontakt zu kommen, aber es gab so viel Bürokratie und so viel Zeit ging dadurch verloren. Ich habe Hunderte von E-Mails geschrieben und nichts ist passiert. Also habe ich beschlossen, es selbst in die Hand zu nehmen.«

Die Millionenstadt Charkiw steht immer wieder unter russischem Beschuss, hunderte Zivilisten wurden getötet oder verletzt. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb möchte Thal auch nach seinem Sabbatjahr weiter in der Ukraine helfen.

»Wenn wir in einer zivilisierten Welt leben wollen, müssen wir etwas dafür tun, so ist es einfach. Ich bin schon stolz darauf, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich wahrscheinlich als erstes versuchen, unbezahlten Urlaub zu bekommen, um hierher zurückzukehren.«