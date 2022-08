Das mit dem Getreidedeal Ende Juli etablierte Koordinierungszentrum in Istanbul teilte am Wochenende mit, dass bisher eine Million Tonnen Getreide und andere Lebensmittel über die Schwarzmeerroute ausgeführt worden seien. Insgesamt seien 103 Schiffe in See gestochen, 46 von ukrainischen Häfen und 57 in Richtung Ukraine.

Neben dem Schwarzen Meer kann die Ukraine auch über die Donau Getreide verschiffen. Dieser Weg gilt aber als umständlicher. Schiffe müssen erst donauaufwärts fahren bis nach Cernavoda und von dort aus über den Donau-Schwarzmeer-Kanal Richtung Hafen Constanta. Möglich, aber immer noch unzureichend ist der Schienenweg in Rumänien.