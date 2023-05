Nach der Rückeroberung der besetzten Gebiete durch seine Truppen setzt Resnikow auf eine Verurteilung der politischen und militärischen Führung Russlands. »Es muss ein Urteil eines internationalen Tribunals für die militärischen Verbrecher des Kreml und dieser Mafia-Bande geben«, forderte er. Kremlchef Wladimir Putin »und sein Umfeld müssen sitzen«. Eine Verurteilung wäre das wichtigste Signal für alle Nachfolger und Nachkommen in Russland: »Denkt nicht an Rache.« Vielmehr müsse sich in Russland die Führung grundlegend ändern, damit normale Menschen in einer zivilisierten Welt leben könnten, sagte er weiter.