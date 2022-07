Russland ist am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert, hat einen Teil des Territoriums in der Südukraine erobert und seine Feuerkraft im Osten genutzt, um schrittweise territoriale Gewinne zu erzielen und schließlich die Region Luhansk zu erobern.

Ein hochrangiger ukrainischer General sagte, Russland habe in der letzten Woche »keinen einzigen Meter« Land erobert. Ferner hätten ukrainische Angriffe die russischen Versorgungsleitungen unterbrochen und Moskau gezwungen, seine Munition weiter von der Frontlinie entfernt zu halten. Diese Angaben konnten von unabhängiger Seite bisher nicht verifiziert werden.