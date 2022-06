Wie sehr die Russen Selenskyjs Offenheit stört, konnte man vorigen Monat sehen, als sich der Ukrainer mit einer Videobotschaft an das Filmfestival in Cannes wandte. Anhaltender Beifall hatte ihn da begrüßt, viele der Festivalgäste waren aufgestanden, manche mit Tränen in den Augen, denn Selenskyj fand auch dort die passenden Worte. Er erinnerte an Charlie Chaplins Film »Der große Diktator« von 1940 – ein Appell an die Welt für Demokratie, Frieden und Menschlichkeit. Chaplin hatte mit seinem Film Hitler gemeint, Selenskyj münzte das auf Putin um: »Ich bin überzeugt, dass der Diktator diesen Krieg verliert und dass wir ihn gewinnen«, hatte er in Cannes gesagt.

Vielen in Deutschland ist die Selenskyj-Euphorie nicht geheuer – auch in der Regierung

Für Moskau war das zu viel. Wieder griff man auf die Franzosen als Echoraum zurück und titelte: »Die Franzosen nennen Selenskyjs Auftritt in Cannes eine Schande«. Er werde verglichen mit dem allgegenwärtigen Großen Bruder aus George Orwells »1984«, so zitierten sie die angeblichen Franzosen – weil er so oft in den Medien auftrete. Selenskyj sei ein »Clown und bis zu seinem letzten Tag nur auf Beifall aus.«

Alles verbraucht sich natürlich irgendwann, und so hat Russland seit Anfang Juni eine neue Art der Anti-Selenskyj-Propaganda gefunden: Es stellt jetzt Videos mit gefangenen und womöglich gefolterten ukrainischen Soldaten ins Netz. Die Ukrainer sagen alle nur den einen Satz. Er lautet: »Unser Feind ist nicht Russland, sondern Selenskyj.« So weit Russland und sein unbändiger Hass auf Selenskyj, der mit seinem Widerstand die russischen Kriegsziele konterkariert.