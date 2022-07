Dutzende Menschen sind am Freitag in der Ostukraine gestorben, als ein Gefängnis unter Kontrolle der russischen und prorussischen Besatzer angegriffen wurde. Die russische und die ukrainische Seite machen sich gegenseitig für den Tod der Kriegsgefangenen in dem Lager in Oleniwka bei Donezk verantwortlich. Die Fakten und die Vorwürfe im Überblick.