Die Nadelwälder dort bieten offenbar selbst im Winter eine gewisse Deckung vor Luftaufklärung, sodass beide Seiten Schwierigkeiten haben, mit ihrer Artillerie zu zielen. »Wie bei Operationen in Wäldern üblich, haben sich die Kampfhandlungen weitgehend auf den Kampf mit Infanterie, oft auf kurzer Distanz, verlagert«, heißt es in einem Bericht, der auch via Twitter verbreitet wurde.