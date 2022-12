Die russische Zerstörungswut kommt aus der Luft – und richtet sich besonders gegen die Energieversorgung der ukrainischen Zivilbevölkerung. Wie in Lwiw kam es in vielen der großen Städte des Landes zu Stromausfällen. Zuvor hatten die ukrainischen Behörden massive Luftangriffe seit dem frühen Donnerstagmorgen gemeldet. Die meisten russischen Raketen und Marschflugkörper wurden abgeschossen, die übrigen aber richteten verheerende Schäden an. Präsident Selenskyj versuchte in seiner Abendansprache einmal mehr, den Menschen Mut zu machen:

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Leider gab es mehrere Einschläge. Im Laufe des Tages tun unsere Energiearbeiter und Reparaturmannschaften alles, damit die Ukrainer die Folgen des russischen Terrors so wenig wie möglich zu spüren bekommen. Und ich danke allen, die sich für die Wiederherstellung der Energieversorgung einsetzen. Seit heute Abend gibt es in den meisten Regionen der Ukraine Stromausfälle. Besonders schwierig ist es in der Region Kiew und in der Hauptstadt, in der Region Lwiw, in Odessa, Cherson, Winnyzja und in Sakarpatien. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was hätte passieren können, wenn unsere heldenhaften Flugabwehrtruppen und die Luftabwehr nicht gewesen wären.«

In Kiew berichtete Bürgermeister Vitali Klitschko von 16 abgewehrten Raketen. In diesem Kiewer Wohnviertel schlug eines der russischen Geschosse in ein Haus ein – drei Menschen starben, darunter ein 14-jähriges Mädchen. Weitere Personen wurden verletzt, andere in Schutzräume evakuiert. Rettungskräfte beginnen bereits mit Aufräumarbeiten und versuchen, die Stromversorgung wieder herzustellen.

Bei der Angriffswelle am Donnerstag geriet auch die Stadt Charkiw unter massiven Beschuss. Die örtliche Feuerwehr veröffentlichte bislang nicht unabhängig verifizierte Aufnahmen von Löscharbeiten nach russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur.

Militärisch bleibt Russland bei seinem harten Kurs – ebenso auf der diplomatischen Ebene: Außenminister Lawrow lehnte die ukrainischen Bedingungen für Friedensverhandlungen ab, die Staatspräsident Selenskyj in einer sogenannten Friedensformel gestellt hatte. Selenskyj hatte unter anderem den vollständigen Abzug russischer Truppen von ukrainischem Gebiet und Reparationszahlungen Russlands gefordert.