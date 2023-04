Schwere Gefechte an der Frontlinie von Bachmut: Nach wie vor versucht die russische Armee, die Stadt in der Ostukraine einzunehmen. Es gibt hohe Verluste auf beiden Seiten, große Teile der Stadt wurden durch Bombardierungen zerstört. Diese ukrainischen Soldaten erzählen der Nachrichtenagentur Anadolu, sie hätten die rechte und linke Flanke der Stadt noch unter Kontrolle. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betont, die Kämpfe um Bachmut seien nicht entschieden.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: »Der Rassismus muss vollständig besiegt werden: militärisch, wirtschaftlich, politisch und rechtlich, zunächst militärisch. Und das wird er auch. Ich danke allen, die uns diesem Ziel näherbringen. Ich danke unseren Soldaten, die in der Nähe von Awdijiwka, Marjinka und Bachmut kämpfen. Besonders in Bachmut ist die Lage momentan angespannt. Bei Bilohoriwka, bei Kreminna und all unseren anderen Städten und Dörfern im Donbass.«

Sonntagnacht hatte dagegen Jewgeni Prigoschin, der Chef der russischen Wagner-Truppen, in einer auf Telegram veröffentlichten Videobotschaft verkündet, seine Söldner hätten Bachmut eingenommen und eine russische Flagge über dem Verwaltungsgebäude gehisst.

Jewgeni Prigoschin, russischer Oligarch: »Aus rechtlicher Sicht haben wir Bachmut eingenommen. Die Kommandeure der Einheiten, die das Verwaltungsgebäude und den gesamten zentralen Bezirk eingenommen haben, werden diese Fahnen tragen und aufstellen, die Fahne der Wagner-Gruppe. Sie waren es, die Bachmut eingenommen haben.«

Die Ukraine dementierte am Montag Prigoschins Behauptung. Ein Sprecher des ukrainischen Militärkommandos im Osten des Landes erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, es sei unklar, wo genau die russischen Streitkräfte ihre Flagge gehisst hätten.

Obwohl der Winter vorbei ist, regnet und schneit es im Osten der Ukraine immer noch, der Boden ist vielerorts schlammig. Die ukrainischen Streitkräfte hoffen umso mehr auf die vom Westen versprochenen Kettenfahrzeuge. Die angekündigte Offensive der ukrainischen Armee hat allerdings noch nicht begonnen.