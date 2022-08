Krieg an der Südfront Wichtige Brücke laut ukrainischer Armee für russische Truppen nicht mehr befahrbar

Die Eisenbahnbrücke und die Straßenbrücke bei Cherson hatten die Ukrainer zuvor schon unbrauchbar gemacht. Deshalb errichteten die russischen Truppen über den etwa einen Kilometer breiten Fluss eine Fährverbindung für Zivilisten sowie Berichten zufolge auch mehrere Pontonbrücken fürs Militär.

Die Attacken auf die Flussquerungen bringen nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes die russischen Truppen am Westufer des Dnjepr in Bedrängnis. Selbst wenn es Russland gelingen sollte, die Brücken in größerem Umfang zu reparieren, blieben sie eine bedeutende Schwachstelle. »Der Nachschub für die Tausenden russischen Soldaten am Westufer hängt mit ziemlicher Sicherheit von den beiden Pontonbrücken ab«, teilte das britische Verteidigungsministerium mit.