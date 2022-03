Humanitäre Katastrophe in Afrika Die Welt blutet aus immer mehr Wunden – doch die Pflaster gehen aus

Nicht nur in der Ukraine sterben Kinder wegen Russlands Krieg, auch in Somalia. Weil Hilfen, Waren und Gelder jetzt in die Ukraine fließen, drohen verheerende Konsequenzen für andere Krisen weltweit.

Aus Somalia berichtet Heiner Hoffmann