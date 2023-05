Explosionen russischer Landminen in der Ukraine – zu Tausenden hinterließen Putins Truppen die Sprengsätze. Nach dem Abzug der Invasoren lauern sie nun auch in befreiten Gebieten fast unsichtbar, aber tödlich im Boden. Mindestens 740 Zivilisten fielen ihnen nach Angaben der Vereinten Nationen bereits zum Opfer. Egal, ob Panzerabwehr- oder Anti-Personenmine: Wie viele es genau sind weiß niemand, ihre Räumung durch Spezialisten dauert lange und ist lebensgefährlich.

Deshalb hat dieser Mann aus einem Dorf in der Region Charkiw sich eine andere Lösung einfallen lassen.

Oleksandr Kryvtsov, Landwirt

»Wir sind über eine Panzerabwehrmine gefahren. Der Schutz wurde weggesprengt. Aber der Traktor wurde nicht beschädigt und es war niemand auf dem Fahrzeug. Alle sind am Leben und in Sicherheit. Die Ausrüstung wurde wiederhergestellt und repariert.«

Die Idee: Ein ferngesteuerter Traktor wird mit Metallplatten erbeuteter oder zerstörter russischer Panzer verstärkt und fährt übers Feld. Trifft er auf eine Mine, löst er sie aus. In sicherer Entfernung folgt ein zweiter Traktor, in dessen Schaufel sich eine Person mit der Fernsteuerung befindet. Die Panzerung schützt den Traktor, die Fernsteuerung den Menschen. So sichert das Gespann weite Flächen in Rekordzeit.

Für die Gruppe um Kryvtsov geht es neben der Rettung von Menschenleben auch um ganz pragmatische Gründe.

Oleksandr Kryvtsov, Landwirt

»Wir haben damit begonnen, weil die Zeit der Aussaat gekommen ist und wir nichts tun können, weil die Räumkommandos sehr beschäftigt sind.«

Denn die müssen sich um andere zivile sowie militärische Gebiete kümmern, ganze Dörfer und Stadtteile sind vermint – oder es liegt nicht explodierte Munition im Boden. Landwirtschaftliche Flächen stehen deshalb momentan hinten an. Doch für die Landwirte geht es um ihre Existenzgrundlage. Und auch, wenn die Konstruktion etwas abenteuerlich aussieht, sogar der Chef der ukrainischen Minenräumungs-Einheit ist angetan.

Serhii Dudak, Minenräumung

»Der Arbeitsaufwand ist enorm. Es würde Jahre dauern, dieses Feld von Hand zu entminen und zu garantieren, dass es hier keine Sprengsätze mehr gibt. (…) Verglichen mit der manuellen Entminung Traktor, der räumt schnell ein sehr großes Gebiet.«

Genug Arbeit für den Traktor wird es noch lange geben: Laut ukrainischer Regierung seien etwa 30 Prozent der von Russland besetzten Gebiete vermint worden. Alle Sprengfallen zu finden und zu entschärfen kann Jahrzehnte dauern.