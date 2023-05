Serhii Lytvynenko, Einwohner aus Pawlohrad

»Die Gutachter haben mir gesagt, dass da drüben ein Raketenmotor liegt. Hier waren früher die Sauna und die Garage.«

Viel ist Serhii Lytvynenko nicht geblieben. Am Sonntag schlugen russische Raketen direkt neben seinem Haus ein. Er und seine Frau überleben – mit Glück.

Serhii Lytvynenko, Einwohner aus Pawlohrad

»Als ich die ersten Explosionen hörte, rief ich meiner Frau zu: ›Lass uns schnell etwas anziehen und nach draußen gehen.‹ Das hier habe ich angezogen. Wir hatten gerade den Korridor erreicht, als ich eine weitere Explosion hörte. Ich wurde von der Explosionswelle weggeschleudert. Die Fenster wurden herausgesprengt.«

Nicht nur der Hof ist verwüstet und wird nun von Experten untersucht. Wände, Decken, Türen – das ganze Haus ist massiv beschädigt, auch das Wohnzimmer.

Serhii Lytvynenko, Einwohner aus Pawlohrad

»Das ist unser Esszimmer. Wie Sie sehen können, wurden die Türen zerstört. Und hier ist die Decke.«

Serhiis Frau Olha steht noch unter Schock.

Olha Lytvynenko, Einwohnerin aus Pawlohrad

»Es gab ein Feuer. Ich rannte nach draußen und sah, dass die Garage zerstört war. Alles stand in Flammen, überall lagen Glasscherben. Wären wir draußen gewesen, wären wir getötet worden.«

So wie hier sieht es an mehreren Orten in Pawlohrad aus, mindestens 34 Menschen wurden verletzt, darunter fünf Kinder, teilten die Behörden mit. In einem Wohnviertel sind Dutzende Gebäude beschädigt worden. Auch Viktoriia Suprun und ihre Tochter entkamen nur knapp dem russischen Beschuss.

Viktoriia Suprun, Einwohnerin aus Pawlohrad

»Wir eilten in den Flur und legten uns auf den Boden. Und dann hat die Explosionswelle die Tür verbogen. Wären wir noch fünf Sekunden länger geblieben, wären wir hier gefangen gewesen. Dann gab es weitere Explosionswellen. Ich weiß nicht, was mit der Tür passiert ist, aber es war schwierig, in den Raum zu kommen. In der Nacht und am Morgen konnten wir nicht schlafen. Mein Kind wird psychologische Hilfe benötigen, es ist furchtbar.«

Auch die Hauptstadt Kiew wurden mit Raketen beschossen. Gegen 3.45 Uhr nachts heulten dort die ersten Luftschutzsirenen. Alle Raketen und einige Drohnen seien laut Stadtverwaltung abgefangen worden.

Am Freitag hatte das russische Militär die Ukraine bereits mit mehr als 20 Marschflugkörpern und zwei Drohnen angegriffen. Es war der erste Angriff auf Kiew seit fast zwei Monaten. Die Raketen schlugen unter anderem in einem Wohnhaus in Uman ein, einer Stadt gut 200 Kilometer südlich von Kiew. 23 Menschen kamen dabei ums Leben.

Zurück in Pawlohrad. Serhii und Olha Lytvynenko müssen nun prüfen, ob ihr Haus noch zu retten ist – der russische Angriffskrieg hat ihr Leben spätestens jetzt für immer verändert. Doch das wichtigste ist: Sie sind noch am Leben.