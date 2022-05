Tierleid in der Ukraine Wie Katze, Hund und Tapir dem Krieg entkommen

Dieses Video von einer Rettungsaktion ging Anfang April um die Welt: Die einzige Tapirfamilie, die in der Ukraine lebt, wird aus einem Zoo gerettet. Ihre Heimat, der Feldman Ecopark bei Charkiw, war immer wieder unter Beschuss geraten. Auch eine Gruppe Kängurus wurde im Kleintransporter evakuiert.

Mitarbeiter, Feldman Ecopark:

»Heute ist es einen Monat her, dass der Krieg begonnen hat, und wir setzen die Evakuierung der Tiere fort.«

Tiere sind im Angriffskrieg auf die Ukraine so sichtbar wie in keinem anderen Konflikt zuvor. Weil Menschen eilig vor dem Krieg fliehen mussten, ließen viele ihre Haustiere zurück oder setzten sie aus – notgedrungen. Nicht alle Menschen wollen ihre Schützlinge zurücklassen. Manche zögern mit der eigenen Flucht vor dem Krieg oder nehmen ihre Tiere mit. Unter den mehr als fünf Millionen Menschen, die laut Schätzungen der Vereinten Nationen bisher aus der Ukraine geflohen sind, haben auffallend viele ihre Haustiere im Gepäck. Besonders offensichtlich wird das an den Grenzen zu den Nachbarstaaten der Ukraine, wie hier in Rumänien.

Kristin Titunaru, rumänische Freiwillige:

»Wir helfen Geflüchteten mit Haustieren – vor allem Hunden und Katzen, aber auch Nagetiere –, damit sie alle Impfungen erhalten, die für den Grenzübertritt nach Europa erforderlich sind. Wir stellen auch europäische Heimtierpässe aus.«

Die teils eilig eingerichteten Tierauffangstationen an den Grenzen zur Ukraine sind voll mit kranken und verängstigten Haustieren. Auch in Deutschland ist man, wenn überhaupt, auf Menschen, nicht aber auf Tiere mit Fluchterfahrung eingestellt. In Gruppenunterkünften beispielsweise sind Tiere verboten. Mittlerweile gibt es aus ersten Bundesländern Berichte von überfüllten Tierheimen.

Die Tierschutzorganisation Peta fängt Tiere in Not deshalb schon an der Grenze ab. Der Peta-Mitarbeiter Daniel Cox war zehn Tage an der ukrainisch-polnischen Grenze im Einsatz, gemeinsam mit 80 anderen Freiwilligen.

Daniel Cox, Kampagnenteam Peta:

»Wir hatten unser Camp, unser Lager, auf der polnischen Seite und sind jeden Tag in die Ukraine gefahren, in die Stadt Lwiw, wo wir mit verschiedenen Partner-Tierheimen, teilweise auch mit privaten Menschen, zusammenarbeiten und eben in täglicher Mission Tiere in der Ukraine gerettet haben und nach Polen gebracht haben in Sicherheit.«

Dort werden sie aufgepäppelt und an Menschen vermittelt, die die Tiere adoptieren wollen. Flüchtende selbst können maximal fünf Haustiere mit über die Grenze bringen. Das besagt eine Ausnahmeregelung in der EU.

Daniel Cox, Kampagnenteam Peta:

»Und die gilt nach wie vor. Was halt schwieriger geworden ist mit dem Voranschreiten des Krieges, ist es natürlich für Tierschutz-Organisationen alle Tiere in größerer Zahl außer Landes zu bringen und zu retten. Da appellieren wir von Peta auch an die Bundesregierung, hier entsprechend die Regeln zu lockern.«

Genauso wie für Menschen, hat Daniel Cox an der ukrainischen Grenze eine große Hilfsbereitschaft für Tiere erlebt.

Daniel Cox, Kampagnenteam Peta:

»Die Menschen an der Grenze, das Grenzpersonal, die sind teilweise auch sehr, sehr tierlieb gewesen und verstehen auch vollkommen die Situation und gehen sehr, sehr menschlich mit den Flüchtenden, aber eben auch sehr einfühlsam mit den Tieren um.«

Peta konnte bisher laut eigenen Angaben etwa 1300 Hunde und Katzen aus der Ukraine retten. Darüber hinaus hat die Organisation Futter zu landwirtschaftlichen Betrieben transportiert. Doch vor Beschuss und Raketen konnten die Tiere nicht gerettet werden. 2021 lebten noch rund fünf Millionen Rinder, fast sechs Millionen Schweine und mehr als 200 Millionen Hühner in der Ukraine. Viele Tiere sind im Krieg bereits gestorben. Manche irren in Trümmern umher, verenden ohne Futter in ihren Ställen – oder müssen notgedrungen getötet werden.

Wie viele Tiere insgesamt in der Ukraine aufgrund des Krieges bereits gestorben sind, lässt sich nicht beziffern. Dass ihr Leid aber bewegt, zeigt sich in den Sozialen Netzwerken.

Dort kursieren Bilder und Videos von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten, die sich offenbar um zurückgelassene Tiere kümmern und dafür viel Zuspruch bekommen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Aufnahmen meist nicht. Dennoch rufen sie Gefühle hervor: Viele Menschen leiden mit den Tieren und solidarisieren sich mit den Helfenden.

Aus dem mittlerweile berühmten Feldman-Zoo in Charkiw wurden in den vergangenen Wochen nicht nur Tapire gerettet. Auch Löwen, Bären, Weiße Tiger, Alpakas und Elche.

Mitarbeiter, Feldman Ecopark:

»Es ist uns gelungen, die Elche aus dem Feldman Ecopark zu evakuieren. Es war schwierig, weil sie sich auf der anderen Seeseite aufhielten. Das Gebiet wurde vom Feind mit Minen versehen, was dazu führte, dass wir die Tiere erst jetzt retten konnten. Sie wurden bereits das zweite Mal gerettet. Als Jungtiere wurden sie aus der Tschernobyl-Zone gebracht. Wir haben sie großgezogen und aufgepäppelt. Das müssen wir jetzt wieder tun.«

Die Zoo-Mitarbeiter begeben sich bei ihren Rettungsmissionen in Lebensgefahr. Zwei ihrer Kollegen seien im März von russischen Soldaten erschossen worden, schreiben sie auf Facebook. Sie wollten im Park bei den Tieren bleiben. Trotzdem macht das Team weiter. Weil erst »die humane Behandlung von Tieren sie zu selbst Menschen mache«, so sagen sie. 5000 Tiere hätten sie bereits aus dem zerstörten Zoo in Sicherheit bringen können.