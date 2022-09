Acht Milliarden – Russlands Krieg Wie gefährlich ist die Lage am AKW Saporischja?

Seit Wochen wird am größten Atomkraftwerk Europas gekämpft. Laut internationalen Nuklearexperten besteht an den Meilern von Saporischschja die Gefahr eines Strahlenunfalls. So wurde der Ort zum Instrument der Erpressung.

Ein Podcast von Olaf Heuser