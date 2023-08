Es werden nicht nur Soldaten, sondern auch Tausende Zivilisten getötet durch die anhaltenden russischen Bombardements auf Städte. Und seit der Frontverlauf in grausamen Stellungsschlachten bestimmt wird, sterben auch immer mehr Männer und Frauen, die als Freiwillige ihr eigenes Dorf, ihre Stadt, ihre Region schützen wollten.

Die Einheiten der paramilitärischen Territorialverteidigung werden inzwischen in die Verbände an der Front integriert. Kaum trainierte Männer und Frauen kämpfen Seite an Seite mit Berufssoldaten. Wie der 24-jährige Ruslan Babinez. Ein Traktorfahrer, der von Granatsplittern getroffen wurde, als er half, Schützengräben auszuheben.

Von ihm erzählt SPIEGEL-Reporter Aleksandar Sarovic in dieser Episode von Acht Milliarden. Von der Anstrengung, einer russischen Übermacht an Kriegsgerät und Truppen gegenüberzustehen. Und über den schwierigen Umgang mit der Trauer um die vielen Toten in einem Land, das seinen Mut nicht verlieren darf.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Texts hatten wir die in der »New York Times« zitierten Experten als unabhängig bezeichnet. Tatsächlich stammen die Schätzungen aus offiziellen US-Kreisen. Wir haben den Fehler korrigiert.

