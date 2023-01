Verheerender Schlag gegen Kremlarmee Wie Russland mit der Tragödie von Makijiwka umgeht

In der Behelfskaserne in der Region Donezk starben womöglich Hunderte russische Rekruten bei einem ukrainischen Angriff. In Russland erklären Politiker die Überlebenden zu Helden und verschleiern die Opferzahl.