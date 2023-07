Minenräumung aus der Ferne: Diese Videoaufnahmen sollen zeigen, wie ukrainische Streitkräfte einen kleinen Teil der Frontlinie von russischen Sprengsätzen befreien – mithilfe eines speziellen Minenräumsystems. Ort und Zeitpunkt der Aufnahmen lassen sich nicht verifizieren, doch in dem Video aus einem ukrainischen Telegram-Kanal ist klar zu erkennen: Ein Seil wird mithilfe einer Rakete zu seinem Ziel geschossen und löst am Boden mehrere Detonationen aus.



Jörg Römer, DER SPIEGEL:

»Das Ganze ist im Grunde so ein typisches Beispiel für die sogenannte pyrotechnische Minenräumung. Also da ackern sich jetzt nicht irgendwelche Pflüge vor Panzern durch das Schlachtfeld und graben sozusagen die Erde um, um Minen auszulösen, sondern das Ganze zündet man sozusagen aus der Ferne über eine Rakete.«

Solche als MICLIC – Mine Clearing Line Charges – bezeichneten Seilladungen kamen schon im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz. Auch in der Ukraine werden sie von beiden Seiten verwendet. Unter den Waffenlieferungen der USA an die Ukraine waren Berichten zufolge auch amerikanische Miclic-Minenräumgeräte des Typs M-58.

Diese Aufnahmen zeigen die Funktionsweise der Technik aus den Achtzigerjahren: Eine Rakete zieht ein Seil mit Dutzenden aufgefädelten Sprengsätzen bis zu hundert Meter weit durch die Luft, in dem für Artillerie typischen ballistischen Bogen. Am Boden explodieren die Sprengkörper dann in einer Schneise und lösen dabei nicht nur auf der Oberfläche ausgelegte, sondern auch im Boden vergrabene Minen aus.

Jörg Römer, DER SPIEGEL:

»Und so hat man im Grunde im Idealfall eine Fläche geschaffen, wo die Soldaten und auch die Fahrzeuge – es geht ja auch oft um Panzerminen – sich dann eben unbehelligt bewegen können und in die Schlacht ziehen können.«

Sowohl Kiew als auch Moskau können zur Minenräumung auf sowjetische Modelle aus den Siebzigerjahren zurückgreifen, wie das UR-77. Die ukrainische Armee setzt solche Miclic-Systeme offenbar auch für den direkten Angriff ein. Diese vom SPIEGEL verifizierten Aufnahmen zeigen, wie eine ukrainische Brigade bei einer Siedlung südlich der umkämpften Stadt Bachmut zunächst Seilladungen auf russische Stellungen schießt – um dann mit gepanzerten Fahrzeugen vorzurücken.

Die Aufnahmen verdeutlichen: Minen sind ein Mittel der taktischen Kriegsführung. Aktuell macht diese Taktik die ukrainische Gegenoffensive so mühsam: Die russischen Einheiten haben über Monate Minenfelder angelegt, um den Gegner zu bremsen, ganz aufzuhalten oder auch in andere Gebiete zu zwingen, um ihn dann dort anzugreifen.

Kiews Soldaten dagegen müssen Meter für Meter entschärfen, vorrücken und können erst dann angreifen – ein langwieriges Unterfangen.

Jörg Römer, DER SPIEGEL:

»Man ist verhältnismäßig langsam und man ist natürlich dann exponiert für Angriffe des Gegners. Also die Drohnentechnik, die auf beiden Seiten genutzt wird, spielt eine Rolle. Das heißt, die Russen können relativ schnell aufklären, wo die Ukrainer angreifen. (…) Und dann kann man eben auch diese Angriffe der Ukrainer mit entsprechendem Gegenfeuer beantworten. Das macht die Lage gerade sehr schwer.«

Und selbst wenn die Ukrainer einen bestimmten Frontabschnitt von Minen befreit haben, ist das Problem nicht unbedingt gelöst. Denn Minen lassen sich auch über eine gewisse Entfernung verteilen – aus der Luft. Moskau kann dabei auf modernste Technik zurückgreifen. Das ferngesteuerte Minenlegesystem »Zemledeliye« hat der Kreml erst 2020 vorgestellt.

Jörg Römer, DER SPIEGEL:

»Das sind im Grunde Mehrfachraketenwerfer, die also statt Sprengstoff im Sprengkopf eine Ansammlung von Minen haben. Also eine Art Cluster-Munition, die sich dann in der Luft öffnet und dann eben zu Boden fällt. Ja, und so sollen die Russen innerhalb von sehr kurzer Zeit große Flächen – die Rede ist von mehreren Fußballfeldern – verminen können, und das auch natürlich aus sicherer Entfernung.«

Die massenhafte Verminung durch die Russen und das eigene nur langsame Vorankommen hat auch einen psychologischen Effekt auf die ukrainischen Verteidiger. Die Soldaten fürchten, durch die heimtückischen Minen schwer verletzt oder getötet zu werden.

Spezielle Minenräumeinheiten sorgen dafür, dass bei militärischen Bewegungen Verluste möglichst vermieden werden. Komplette Landstriche lassen sich so aber auch nicht von Minen befreien.

Jörg Römer, DER SPIEGEL:

»Alles, was man dann aber eben nicht räumen braucht, wird auch nicht geräumt, und wir können davon ausgehen, dass auf Jahre ein Problem mit Landminen bestehen wird, wo wir dann wieder in den Bereich der zivilen Minenräumung kommen. Da wird man wahnsinnig viel Zeit brauchen, um diese Minen alle zu räumen. Und das wird ein Riesenproblem werden, ohne Zweifel für die Zivilbevölkerung.«