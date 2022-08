In Kiew kann man wieder tanzen gehen oder das Opernhaus besuchen. In den Gebieten jenseits der Front kehrt so etwas wie Normalität zurück. Doch das kann trügerisch sein.

Im Podcast erzählt SPIEGEL-Reporter Thore Schröder von seinem Besuch in der Stadt Winnyzja, die eigentlich Hunderte Kilometer abseits der Front liegt. Und dennoch sind hier Raketen eingeschlagen. »Die Russen haben damit dafür gesorgt, dass nun auch dort Angst herrscht«, sagt Schröder. »Es ist eine Terrorstrategie.«

Außerdem geht es in dieser Folge von SPIEGEL Daily darum, wie westliche Waffen den Krieg verändern und welche Rolle Partisanen spielen.

