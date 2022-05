Während die Ukraine weiter um ihre Existenz kämpft und einen hohen Preis dafür zahlen muss, diskutiert Deutschland unverändert über die eigene Positionierung. Über den offenen Brief, der sich gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausspricht, respektive über die von Ralf Fücks vom Zentrum Liberale Moderne initiierte Antwort, die die Wichtigkeit von Waffenlieferungen im Gegenzug unterstreicht.

Neben der Sendung von Anne Will waren die Briefe die Woche unter anderem Thema bei Maybrit Illner, wo auch der Mitunterzeichner des ersten Briefes, der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar und als Osteuropa-Experte bisher nicht aufgefallen, mitdiskutierte. In einem paternalistischen Ton erklärte er, dass er zwar die Ukrainer grundsätzlich verstehe: »Wenn ich selber in der Ukraine wäre, dann würde ich auch alles fordern, um sich zu verteidigen. Aber wir sitzen hier und müssen darauf achten, dass das Ganze nicht eskaliert.«

Zur Person Foto: Tobias Bohm Denis Trubetskoy, 29, ist in Sewastopol auf der Krim geboren, studierte dort an der Filiale der Lomonossow-Universität Moskau und arbeitet seit 2015 als freier Korrespondent für deutschsprachige Medien in Kiew. Zuvor hat er für verschiedene ukrainische Medien über Politik und Sport berichtet.

Die Fragen der Publizistin und Grünenpolitikerin Marina Weisband, wie man Wladimir Putin an den Verhandlungstisch bringen solle, wenn er das nicht wolle, ignorierte Yogeshwar vollkommen. Wieder war generell nur davon die Rede, dass man »immer mehr über Waffen und zu wenig über Verhandlungen redet«, ohne konkret zu sagen, wie diese Verhandlungen denn aussehen sollten. »Wir liefern jetzt schwere Waffen, und irgendwann wird die Ukraine siegen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist gering«, sagte Yogeshwar zudem. Mit einem »Sieg« für die Ukraine kann zwar in der Tat vieles gemeint sein, doch prominente internationale Militärexperten äußern sich, auch im SPIEGEL, viel weniger pessimistisch mit Blick auf die Chancen des ukrainischen Militärs.

Ich bin Ukrainer und in der Ukraine, natürlich bin ich von diesem Krieg persönlich betroffen, obwohl ich als de facto deutscher Journalist dazu verpflichtet bin, objektiv zu berichten. Doch es geht mir nicht darum, die Meinungsfreiheit in Deutschland »einzuschränken« und die Gegner der Lieferung schwerer Waffen nicht in Talkshows einzuladen. Nur habe ich seit Beginn dieser Debatte nichts Vernünftiges dazu gehört, wie denn die angepeilte Verhandlungslösung aussehen sollte, während Wladimir Putin bei seinen maximalen Zielen wie »Entnazifizierung« der Ukraine bleibt. Stattdessen wird die Mitinitiatorin des offenen Briefes Alice Schwarzer, auch keine Osteuropa-Expertin, von allen großen Medien damit zitiert, dass sie eine Reise von Bundeskanzler Scholz zum 9. Mai nach Kiew für eine »Provokation ohnegleichen« halten würde – ausgerechnet in ein Land, das während des Zweiten Weltkriegs so viel Leid wie kaum ein anderes erlebte.

Bild vergrößern Solidaritätskundgebung in München am 9. Mai Foto: Michael Lucan / aal.photo / IMAGO

Ein weiterer Mitinitiator, der österreichische Medientheoretiker Peter Weibel, der ebenfalls wenig mit Osteuropa zu tun hat, war sogar im Interview mit dem »Standard« so unverschämt zu behaupten, die Ukrainer würden nicht allein vor dem Krieg, sondern auch aus der »korrupten Ukraine« fliehen. Ich kenne jedoch niemanden persönlich, der es in den vergangenen Monaten aus dem Land geschafft hat und nicht schnellstmöglich zurückkehren möchte. Peinliche Fernsehmomente Das, was sich der deutsche Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer, einer der Unterzeichner des ersten Offenen Briefes an Bundeskanzler Scholz, gegenüber dem ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk am vergangenen Sonntag live bei Anne Will erlaubte, war einer der peinlichsten und traurigsten Momente, die ich je im deutschen Fernsehen erlebt habe. Der durch besondere Osteuropa-, Russland- und Ukraine-Kenntnisse bisher nicht aufgefallene Welzer begründete seine Ablehnung der Lieferung von schweren Waffen im Ernst mit der »ganz präsenten Kriegserfahrung« in deutschen Familien.

Das sagte er »als Mitglied dieser Gesellschaft« nicht nur dem Botschafter eines Landes, welches sich aktuell mitten in einem von ihm ungewollten Verteidigungskrieg befindet, sondern auch dem Vertreter eines der Hauptleidtragenden des Zweiten Weltkrieges, in dem die Ukraine zwischen acht und zehn Millionen Menschen verloren hat. Als sich Melnyk zu Recht empören wollte, wurde er von Welzer mit den unfassbaren Worten unterbrochen: »Bleiben Sie irgendwie beim Zuhören und ich beim Kommentieren.« Dass der ukrainische Botschafter auf diesen beispiellos arroganten Oberlehrerton nur mit »Ich bin kein Student« reagierte und nicht das Studio gleich verließ, halte ich für ein Wunder.

Es ist mir nicht klar, warum die Medien angesichts eines Kriegs in Osteuropa jenen Personen so viel Aufmerksamkeit schenken, die keine Expertise auf dem Gebiet haben. Die Verfasser erheben sich über die ukrainische Regierung Der offene Brief suggeriert, dass die Ukraine einen extrem unliebsamen Kompromiss mit Russland suchen solle, auf einen anderen würde sich der Kreml ja nicht einlassen. Die Verfasser erheben sich gleichzeitig über die ukrainische Regierung – denn »der berechtigte Widerstand steht zum Maß an Zerstörung und menschlichem Leid irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis«, heißt es. Und es sei »ein Irrtum«, dass »die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren »Kosten« an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle.« Denn »moralisch verbindliche Normen« seien universaler Natur.