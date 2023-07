Es ist das letzte Schiff, das noch über das Schwarze Meer Getreide aus der Ukraine liefern konnte, der Tanker »TQ Samsun« am Montag vor der Küste Istanbuls. Nun ist es vorerst vorbei: Russland hat das von Uno und Türkei vermittelte Abkommen auslaufen lassen. Und in der Nacht zu Dienstag direkt die südukrainischen Städte Odessa und Mikolajiw beschossen. Weltweit ist die Kritik an Moskaus Ausstieg aus der Schwarzmeer-Vereinbarung groß. Außenministerin Baerbock warf Moskau vor, Hunger als Waffe einzusetzen.

Annalena Baerbock, Außenministerin

»Russland hat das Feuer der weltweiten Nahrungsmittelkrise weiter angefacht. Infolgedessen haben Familien auf allen Kontinenten Probleme, über die Runden zu kommen, und Kinder gehen jede Nacht hungrig zu Bett. Und jetzt, mit der Ankündigung, sich aus der Schwarzmeer-Getreide-Initiative zurückzuziehen, droht Moskau noch mehr Menschen, noch mehr Kindern mit dem Hungertod.«

Besonders ärmere Länder fürchten steigende Preise. Ein Jahr lang haben mehr als 1000 Schiffe fast 33 Millionen Tonnen Getreide über den Seeweg ins Ausland ausgebracht. Was nun? Eine ukrainische Getreide-Firma nutzt bereits eine andere Route.

Andriy Vadaturskiy, Unternehmer

»Mein Vater beschloss, in alternative Wege zu investieren. Er hat in anderen Ländern gesehen, dass er in die alternative ›Solidaritätsroute‹ auf der Donau investieren kann. Wir haben den Handel mit Russland 2008 eingestellt. Die Russen halten nicht, was sie versprechen.«

Vadaturskiys Vater Oleksiy machte die Firma zu einem der größten Getreideexporteure der Ukraine. Er investierte in die Logistik, baute Kapazitäten für den Flusstransport aus, mit einer Flotte von Schiffen in Mykolajiw und einer eigenen Werft. Im vergangenen Jahr kam er bei einem russischen Raketenangriff ums Leben, sein Sohn übernahm die Geschäfte und setzt weiter auf die Donau-Route: Der Getreidetransport über den Grenzfluss sei teurer, aber sicherer. Der Export laufe über das südukrainische Ismajil, ein neues Terminal und ein dritter Anlegeplatz würden derzeit gebaut. So könnten ab August bis zu 250.000 Tonnen pro Monat ausgeführt werden. Bis zu 80 Prozent des gesamten Exports des Unternehmens laufe mittlerweile über diese Route. Denn nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms ist auch der Fluss Dnipro nicht mehr für den Transport nutzbar.

Andriy Vadaturskiy, Unternehmer

»Das gesamte Verkehrssystem und die Schifffahrt werden erst wieder aufgebaut, wenn der Kachowka-Damm wieder aufgebaut ist. Wenn das Wasser aufgefüllt und der Pegel erhöht ist und die Schifffahrt wieder aufgenommen werden kann. Das ist ein sehr langer Prozess.«

Diese Silos der Firma am Dnipro sind deswegen ungenutzt. Aus dem Kreml hieß es, Russland würde das Getreideabkommen fortsetzen, sollten russische Exporte von Lebensmitteln und Dünger wieder zugelassen werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, er wolle das Abkommen mit der Türkei und der Uno auch ohne Russland fortsetzen.