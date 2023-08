Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete über den russischen Angriff und teilte mit, die Rettungsarbeiten dauerten an. »Wir müssen den russischen Terror stoppen«, schrieb er. In seiner abendlichen Videoansprache sagte er zudem, die Russen hätten bei ihrem Angriff Iskander-Raketen auf Pokrowsk abgefeuert.

Russischer Beschuss wurde derweil auch aus dem an Donezk angrenzenden Gebiet Charkiw gemeldet. Den Behördenangaben zufolge wurden dort im Dorf Krugljakiwka zwei Zivilisten durch Bomben getötet und sieben weitere verletzt. Russland führt mittlerweile seit mehr als 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine.

Das sagt Kiew

Eine mutmaßliche russische Agentin ist nach Angaben des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU festgenommen worden. Sie soll versucht haben, Informationen über die Reisepläne von Präsident Selenskyj sowie militärische Standorte an Russland weiterzugeben, teilte der SBU mit. Es sei davon auszugehen, dass diese Informationen Teil eines Anschlagsplans gewesen seien, so der Geheimdienst weiter.

Die Verdächtige sei in der südukrainischen Hafenstadt Mykolajiw verhaftet worden. Selenskyj hatte die Stadt nach offiziellen Angaben zuletzt am 27. Juli besucht. Möglicherweise hätte es zum Zeitpunkt seines Besuchs einen massiven Luftangriff auf die Stadt geben sollen, so der SBU – mit Selenskyj als Ziel.

Auf einem vom Geheimdienst veröffentlichten Foto ist eine dunkelhaarige Frau in einem schwarz-weißen Kleid zu sehen, die von zwei Soldaten umgeben ist . Alle Gesichter auf dem Bild sind verschwommen. Die Frau stamme aus Otschakiw und habe in einem Armeeladen gearbeitet, wo sie Waren an ukrainische Soldaten verkauft habe, erklärt der SBU. Neben den Aufenthaltsorten des Präsidenten, habe sie auch die Standorte von Waffensystem und Munitionslagern weitergeben wollen.

Man habe die Frau »auf frischer Tat« beim Versuch der Weitergabe der Informationen geschnappt, so der Geheimdienst. Ein Gericht habe ihre Festnahme genehmigt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr bis zu zwölf Jahre Haft.

Nach Gesprächen in Saudi-Arabien über Wege zur Beendigung des Ukrainekriegs hat sich Kiew »zufrieden« mit dem Treffen ohne Beteiligung Russlands gezeigt. »Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Gipfels«, erklärte Andrij Jermak, Stabschef des ukrainischen Präsidialamtes. »Das Treffen in Saudi-Arabien ist eine Probe für eine Welt, in der es keinen Platz für wilde Aggression gibt.« Demnach einigten sich die Teilnehmer auf ein weiteres Treffen, für das es aber noch kein genaues Datum gebe.