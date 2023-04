Pilotprojekt Ukraine will sechs vom Krieg zerstörte Orte völlig neu aufbauen

Der Krieg dauert an, doch die Planungen für den Wiederaufbau in der Ukraine laufen. Die Regierung hat nun angekündigt, sechs zerstörte Ortschaften in einem Pilotprojekt nach »neuen Prinzipien« wieder errichten zu wollen.