Die Ukraine will den Wiederaufbau ihres kriegszerstörten Landes zu einem großen Teil mit Mitteln aus Russland stemmen. Nötig seien nach Schätzungen mindestens 750 Milliarden Dollar (knapp 720 Milliarden Euro), sagte Regierungschef Denys Schmyhal bei der ersten großen Wiederaufbau-Konferenz in Lugano in der Schweiz.