Russlands Armee hat in der Nacht zu Sonntag erneut Wohnhäuser im südukrainischen Saporischschja bombardiert. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mindestens zwölf Zivilisten getötet worden, zunächst war von 17 Toten die Rede. Mindestens 49 weitere Menschen wurden verletzt. Laut Stadtverwaltung wurden mindestens 20 Einfamilienhäuser und rund 50 mehrstöckige Wohnhäuser getroffen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Stadt Saporischschja war bereits mehrfach Ziel russischer Angriffe. Anders als große Teile der gleichnamigen Region wird sie nicht von russischen Truppen kontrolliert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Befehlsgeber der Angriffe zur Rechenschaft ziehen. In seiner Videobotschaft machte er eine Andeutung zur noch ungeklärten Explosion an der Brücke zur Krim.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: »Leider war es auf der Krim bewölkt, obwohl es immer noch warm war. Aber wie auch immer die Wolken aussehen mögen, die Ukrainer wissen, was zu tun ist. Und sie wissen, dass unsere Zukunft sonnig ist. Es ist eine Zukunft ohne Invasoren auf unserem gesamten Territorium, insbesondere auf der Krim.«

In der östlichen Region Donezk zeigten sich ukrainische Soldaten durch die jüngsten militärischen Erfolge der Armee um die Stadt Lyman gestärkt, weiterzukämpfen.

Mykyta, Soldat: »Wir sind hoch motiviert. Wir haben klare Aufgaben und Ziele. Dies ist unser Land. Wir werden uns nur in eine Richtung bewegen: nach Osten.«

Chmil, Bataillonskommandeur: »Wir sind glücklich, dass wir unsere Gebiete befreien, aber wir zahlen einen gewissen Preis dafür. Das ist alles nicht einfach. Wir sind uns dessen sehr bewusst, und unsere Jungs haben enorme Anstrengungen unternommen. Sie bezahlen mit ihrem Leben.«

Ukrainische Truppen lieferten sich am Samstag heftige Gefechte um die strategisch wichtige Stadt Bachmut im Osten. Die russische Armee versucht, diese einzunehmen und gerät gleichzeitig zunehmend unter Druck: Im Gebiet Cherson bereiten die russischen Besatzer wegen ukrainischer Gegenoffensiven die Evakuierung Zehntausender Zivilisten in Richtung Russland vor.