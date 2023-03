In der ostukrainischen Stadt Charkiw sind laut Behördenangaben inzwischen 60 Prozent der zunächst vom Strom abgeschnittenen Haushalte wieder am Netz. In den Oblasten Charkiw und Schytomyr gebe es aber weiterhin Probleme. Russland setzt Artillerieangriffe auf die ukrainische Infrastruktur, die auch die Zivilbevölkerung versorgt, seit Monaten als taktisches Mittel ein.

Das sagt Kiew

Präsident Selenskyj hat den norwegischen Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram in Kiew getroffen und das Land anschließend als besonderen europäischen Verbündeten in Sachen Militärhilfe gelobt. Oslo unterstütze den Abwehrkampf seines Landes mit sieben Milliarden Dollar in den nächsten fünf Jahren. Andere Länder sollten sich an Norwegen ein Beispiel nehmen, sagte Selenskyj in einer am Freitagabend verbreiteten Videobotschaft.