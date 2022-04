Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge könnte die Lage in Mariupol nicht schwieriger sein. Das russische Militär blockiere alle Versuche, humanitäre Korridore zu organisieren und ukrainische Bürgerinnen und Bürger zu retten, sagte der Politiker in einer Videobotschaft, die in der Nacht zu Mittwoch auf Telegram veröffentlicht wurde.

Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, die sich in den Händen russischer Einheiten befänden, versuche man zu »deportieren« oder in die russischen Truppen zu mobilisieren. Leider, sagte Selenskyj weiter, bekomme man keine Antworten auf den Vorschlag eines Austauschs, der es erlauben würde, Zivilisten und Verteidiger der Stadt zu retten. Nähere Angaben zu dem Austausch machte er nicht. Die Angaben Selenskyjs und Podolyaks konnten nicht unabhängig geprüft werden.